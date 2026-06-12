Acıbadem Espor’un resmi sağlık sponsoru

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TÜRKİYE Espor Federasyonu ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Bu iş birliği kapsamında Acıbadem Sağlık Grubu, milli sporcuların sağlık süreçlerine destek sağlayacak. Federasyon Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Eröğüt, imza töreninde hazır bulundu. Eröğüt, "Espor ekosisteminin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden milli sporcularımızın sağlıkları Acıbadem'e emanet olacak" ifadelerini kullandı.