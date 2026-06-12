Meksika perdeyı 3 puanla açtı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda ilk maç sona erdi. A Grubu'nda Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Aztek Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Julian Quinones ve 67'de Raul Jimenez kaydetti. Güney Afrika'da Sphephelo Sithole, 50. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 84'te ise maçın hakemi Wilton Sampaio, Themba Zwane'nın Gallardo'ya yaptığı hamleyi incelemek için VAR'a gitti. Zwane direkt olarak kırmızı kart gördü ve Güney Afrika 9 kişi kaldı. Meksika'da ise Cesar Montes, 90+2'de kızardı. Meksika grupta sonraki maçına 19 Haziran'da Güney Kore karşısında çıkacak. Güney Afrika ise 18 Haziran'da Çekya ile oynayacak.

ABD'ye alınmayan Omar'a 'Süper' görev

DÜNYA Kupası'nda görevlendirilen ancak ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a sürpriz bir atama yapıldı. Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak UEFA Süper Kupa maçını yönetecek. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi de seçilen Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü.

Haiti formasına onay verilmedi

52 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Haiti Milli Takımı, resmi formasını revize etmek zorunda kaldı. FIFA, Haiti'nin turnuva için özel olarak tasarlanan formalarında siyasi içerikli bir unsur tespit edildiğini duyurarak mevcut tasarıma vize vermedi. Görsel öğenin Haiti'nin, bağımsızlığıyla sonuçlanan 1803 yılındaki tarihi Vertieres Savaşı'nı tasvir eden sanatsal bir illüstrasyon olduğu kaydedildi. Haiti, turnuva öncesinde oynadığı hazırlık müsabakalarında bu formaları giymişti.

Kenan'ın dönüşü yüzleri güldürdü

DÜNYA Kupası macerasına Avustralya maçıyla başlayacak Milli Takım'da nefesler tutuldu. Kritik sınavın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'dan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan 21 yaşındaki sol kanat, ilk bölümde bireysel çalıştı, taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Kenan'ın çalışmalara başlaması Montella'yı da sevindirdi. İtalya hocanın, Avustralya karşılaşmasında hücum planlarını Kenan üzerine kurduğu ve rakip savunmayı avlamak için onunla ilgili setler belirlediği kaydedildi.