Barcelona, Perez’e iftira davası açacak

devi Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in başkanıKatalan kulübünün, Perez'in basın toplantısında ve bir röportajda kullandığı bazı ifadeler nedeniyle dava öncesi zorunlu uzlaştırma başvurusunda bulunduğu belirtildi. Barcelona, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kulübün imajı ile itibarına zarar verdiğini savunurken, Perez'den bu ifadelerini geri çekmesini talep etti. Başvurunun amacının Perez'inaçıklamaları geri almasını sağlamak olduğu ifade edildi. Barça, Perez'in talebi karşılamaması halinde İspanya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi kapsamında iftira suçlamasıyla resmi ceza davası açacağını da duyurdu. Perez'in,sözleri gündemi sarsmıştı.

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