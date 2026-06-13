Barcelona, Perez’e iftira davası açacak

İspanyol
devi Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'e kulüp hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açtığını açıkladı.
Katalan kulübünün, Perez'in basın toplantısında ve bir röportajda kullandığı bazı ifadeler nedeniyle dava öncesi zorunlu uzlaştırma başvurusunda bulunduğu belirtildi. Barcelona, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kulübün imajı ile itibarına zarar verdiğini savunurken, Perez'den bu ifadelerini geri çekmesini talep etti. Başvurunun amacının Perez'in "Yanlış olduğunu bilerek yaptığı ve iftira niteliği taşıyan"
açıklamaları geri almasını sağlamak olduğu ifade edildi. Barça, Perez'in talebi karşılamaması halinde İspanya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi kapsamında iftira suçlamasıyla resmi ceza davası açacağını da duyurdu. Perez'in, "7 La Liga şampiyonluğu kazandım. Aslında 14 olmalıydı. Kalan 7 tanesini bizden çaldılar"
sözleri gündemi sarsmıştı.