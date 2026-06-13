Kanada, Partey’i ülkeye sokmuyor

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Kupası'nda Gana cephesinde vize krizi yaşandı.Hakkında 7 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması bulunan ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkacak 32 yaşındaki orta saha, Gana'nın çarşamba günü Toronto'da Panama ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Bir dönem Premier Lig devi Arsenal forması giyen ve şu anda kariyerini İspanyol ekibi Villarreal'de sürdüren Partey, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.