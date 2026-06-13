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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Mucizeyi başardı golünü atıp ağladı

Mucizeyi başardı golünü atıp ağladı
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GÜNEY Afrika maçında Meksika'nın ikinci golünü atan Raul Jimenez, hikâyesiyle takdir topluyor. 2020'de Wolverhampton forması giyerken Arsenal önünde ölümden döndü. David Luiz ile çarpışma sonucu kafatası kırığı yaşadı. 9 ay sahalarda olamayan Meksikalı yıldız, uzun bir iyileşme sürecinin ardından oynaması bile mucize görülmesine rağmen tüm riskleri göz ardı ederek sahalara geri dönmeyi seçti. 6 yıl sonra ülkesinin ev sahipliği yaptığı turnuvada hücuma liderlik eden Jimenez, golünden sonra gözyaşlarını tutamadı.

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Mucizeyi başardı golünü atıp ağladı
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