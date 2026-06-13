Mucizeyi başardı golünü atıp ağladı

GÜNEY
Afrika maçında Meksika'nın ikinci golünü atan Raul Jimenez, hikâyesiyle takdir topluyor. 2020'de Wolverhampton forması giyerken Arsenal önünde ölümden döndü. David Luiz ile çarpışma sonucu kafatası kırığı yaşadı. 9 ay sahalarda olamayan Meksikalı yıldız, uzun bir iyileşme sürecinin ardından oynaması bile mucize görülmesine rağmen tüm riskleri göz ardı ederek sahalara geri dönmeyi seçti.
6 yıl sonra ülkesinin ev sahipliği yaptığı turnuvada hücuma liderlik eden Jimenez, golünden sonra gözyaşlarını tutamadı.