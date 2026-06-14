Soykırımcı İsrail’e İrlanda kapıyı kapattı

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Ligi'nde 4 Ekim'de oynanması planlanan İrlanda-İsrail karşılaşması, tarafsız sahada ve seyircisiz yapılacak. İrlanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "operasyonel zorlukların" Aviva Stadı'nın maça ev sahipliği yapma uygunluğunu etkileyeceği ve bu karara "çeşitli paydaşlarla yapılan istişarelerin ardından"
varıldığı belirtildi. Kararın arkasında İsrail'in, Gazze'deki insanlık katliamı sonucunda İrlandalı futbolcular, taraftarlar ve ünlü isimlerin başlattığı güçlü boykot kampanyası yer alıyor.