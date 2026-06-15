Savaştan kurtuldu tarih yazdı

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TÜRKİYE karşısında Avustralya'nın ilk golü atan Nestory İrankunda, 20 yaş 124 günle Dünya Kupası tarihinde ağları sarsan en genç Avustralyalı futbolcu oldu. İngiltere Championship'te Watford forması giyen genç yeteneğin 8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.15 yaşında Avustralya Ligi'nde hat-trick yapan en genç oyuncu ünvanını elinde tutan futbolcu, dün de Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında maçın adamı ödülünü aldı. Diğer golün sahibi Connor Metcalfe de bu sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek St.Pauli'de oynuyor.