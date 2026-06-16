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Giriş Tarihi: 16.06.2026

Kalede ikna operasyonu!

İlk teklifte Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmayan İtalyan file bekçisine hem İstanbul hem de kulübün hedeflerini anlatan siyah-beyazlılar, olumlu dönüş alırsa hemen düğmeye basacak

Kalede ikna operasyonu!
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Sözleşmesi biten Ersin'in Avrupa'dan kulüp bakması sonrası kaleci arayışında yabancı isimlere yönelen Beşiktaş, sıkı bir çalışma içine girdi. Yeni file bekçisini kampa yetiştirmeyi hedefleyen siyahbeyazlılar, teknik direktör İtaliano'nun listeye yazdığı Michele Di Gregorio üzerinde çalışıyor. Juventus'un bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlediği İtalyan eldiven için kulübüyle temasa geçen yönetim, bir yandan rakamı aşağı çekmeye çalışırken diğer yandan da 28 yaşındaki kaleci ile temasları hızlandırdı.

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İlk teklifte Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Gregorio'ya hem İstanbul'u hem de kulübü anlatan Beşiktaş yetkilileri, yeni teknik direktör ile uygulamak istedikleri proje ve hedefleri de açıklayarak transfere ikna etmeye çalışıyor. Teklife 'Evet' demesi halinde görüşmeler hızlanacak.

#BEŞİKTAŞ

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Kalede ikna operasyonu!
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