Zaniolo sonunda bonservisle gitti

G.Saray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, geçen sezon kiralık forma giydiği Udinese'ye transfer oldu. Çizme ekibi, 26 yaşındaki hücumcunun satın alma opsiyonunu kullandı ve 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Udinese, Zaniolo için sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.
Oyuncu geçen sezon 38 maçta 6 gol, 7 asist üretmişti. Zaniolo, G.Saray'a Şubat 2023'te 15 milyon Euro'ya Roma kulübünden transfer olmuştu. Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.