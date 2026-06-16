Zaniolo sonunda bonservisle gitti

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G.Saray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, geçen sezon kiralık forma giydiği Udinese'ye transfer oldu. Çizme ekibi, 26 yaşındaki hücumcunun satın alma opsiyonunu kullandı ve 2029'a kadar sözleşme imzaladı.Oyuncu geçen sezon 38 maçta 6 gol, 7 asist üretmişti. Zaniolo, G.Saray'a Şubat 2023'te 15 milyon Euro'ya Roma kulübünden transfer olmuştu. Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.