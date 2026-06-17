Erzincanspor’da şirketleşme kararı genel kurula taşınacak!

Erzincanspor Kulübü Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, kulübün dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket yapısına geçirilmesi yönündeki kararın olağanüstü genel kurulda üyelerin onayına sunulacağını bildirdi.Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 42 yıllık geçmişiyle Erzincan'ın ortak değeri olan Erzincanspor'u daha güçlü, sürdürülebilir ve başarılı bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.Kulübün adının kısa süre önce yalnızca "Erzincanspor" olarak değiştirildiğini anımsatan Güneş, bu kararın sadece bir isim değişikliği olmadığını, kulübün kökleriyle ve şehirle olan bağını güçlendiren bir vizyonun ilk adımı olduğunu ifade etti.Futbolun yalnızca sahadaki 90 dakikadan ibaret olmadığını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:"Bizler futbolun amatör ruhunu koruyarak profesyonel akılla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tribünlerin heyecanını, taraftarın aidiyetini ve şehrin coşkusunu kaybetmeden; hesap verebilirliği, kurumsallığı ve sürdürülebilir başarıyı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz."Güneş, olağanüstü genel kurulda kulübün tarihindeki en önemli dönüşümlerden birini üyelerin takdirine sunacaklarını belirterek, amaçlarının Erzincanspor'un geleceğini güvence altına almak ve Erzincan'dan yeni yeteneklerin yetişmesini sağlamak olduğunu aktardı.Şirketleşme modelinin kulübe şeffaflık, kurumsallık ile yatırım ve büyüme olmak üzere üç temel kazanım sağlayacağını ifade eden Güneş, mali süreçlerin daha güçlü denetim mekanizmalarıyla yönetileceğini, yönetimler değişse bile hedefleri ve kurumsal hafızası yaşayan bir yapı oluşturulacağını kaydetti.Yeni yapıyla altyapıya, tesisleşmeye ve genç sporculara daha fazla kaynak ayrılabileceğini vurgulayan Güneş, hedeflerinin Erzincan'dan milli sporcular ve geleceğin yıldızlarını yetiştirecek bir futbol ekosistemi oluşturmak olduğunu bildirdi.Erzincanspor'un Erzincan'ın ortak değeri olduğunu dile getiren Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Erzincanspor Erzincan'ındır ve daima Erzincan'ın kalacaktır. Bu dönüşümün merkezinde Erzincan vardır. Bu dönüşümün merkezinde sürdürülebilir başarı vardır. Bu dönüşümün merkezinde Erzincanspor'un geleceği vardır."Güneş, hedeflerinin mali açıdan güçlü, altyapısıyla örnek gösterilen, kendi ayakları üzerinde duran ve başarılarıyla Erzincan'ın gurur duyduğu bir Erzincanspor oluşturmak olduğunu belirterek, tüm üyeleri ve taraftarları olağanüstü genel kurulda kulübün geleceği için alınacak karara destek vermeye davet etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör