Kupa sonrası canlanacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuk olduğu bir Youtube kanalında transferlere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı takımın başında 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Buruk, milli yıldız Can Uzun'u çok beğendiğini söyledi. 52 yaşındaki teknik adam, "Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında, beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bize karşı da oynadı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Hem forvet oynayabiliyor hem de forvet arkası.

Çok zorladığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz'' ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki genç futbolcu için henüz bir girişimleri olmadığını da aktaran deneyimli teknik direktör, "Birçok oyuncu var listemizde ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası transferi biraz engelleyen bir şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi'' ifadelerini kullandı.