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Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:50

Trabzonsporlu Arseniy Batagov dünyaevine girdi!

Trabzonspor’un başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Elizaveta Zolotova ile İtalya’nın ünlü Como Gölü kıyısında düzenlenen görkemli bir törenle hayatını birleştirdi.

İHA
Trabzonsporlu Arseniy Batagov dünyaevine girdi!
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Bordo-mavili ekibin savunmadaki önemli isimlerinden Arseniy Batagov, özel hayatında da mutluluğa adım attı. Ukraynalı futbolcu, uzun süredir birliktelik yaşadığı Elizaveta Zolotova ile dünyaevine girdi.

COMO GÖLÜ'NDE ROMANTİK DÜĞÜN

Genç çift, İtalya'nın en gözde turizm merkezlerinden biri olan Como Gölü kıyısında gerçekleştirilen düğün töreninde aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla evlendi. Doğal güzellikleriyle ünlü bölgede düzenlenen törende çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Batagov ve Zolotova, düğün töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşırken, paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Trabzonsporlu futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarlar da genç çifte tebrik mesajları gönderdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Trabzonsporlu Arseniy Batagov dünyaevine girdi!
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