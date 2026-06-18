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Giriş Tarihi: 18.06.2026

Barça rapor tutuyor!

Manchester City ve Chelsea yetkililerinin daha önce takip ettiği Oulai’yi Dünya Kupası’nda İspanyol devi de mercek altına aldı

YUNUS EMRE SEL
Barça rapor tutuyor!
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Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan ve sergilediği istikrarlı grafikle dikkatleri üzerine çeken Christ Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile mücadele eden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. Katalan kulübünün, genç yeteneği yakından incelemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdiği ve oyuncunun milli takım performansını takip ettireceği öğrenildi. Daha önce Premier Lig ekipleri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da Oulaï'yi defalarca tribünden takip ettiği biliniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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