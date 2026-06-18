F.Bahçe teknik direktörünü belirlemek için geri sayımda: Açıklanıyor

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna 7 Haziran'da yapılan seçimle Aziz Yıldırım oturdu… Dün itibariyle takımın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Ancak hâlâ teknik direktörün adı açıklanmadı. Başkan Yıldırım seçim günü yaptığı teşekkür konuşmasında 15 Haziran'a kadar tüm imzaların atılacağını açıklamıştı. Seçim çalışmaları süresince Yıldırım'ın, Aykut Kocaman ile çalışacağı hep konuşulmuş ancak resmi açıklama gelmemişti. Tecrübeli başkan ısrarlı sorulara rağmen Kocaman ile ilgili hep olumlu konuşmuştu. Detaylar şöyle:

VOLKAN DEMİREL SÜRPRİZİ OLABİLİR!

1-F.BAHÇE yönetimi Aziz Yıldırım'ın çalışmak istediği Aykut Kocaman isminde hem fikir.

Ancak birkaç kişi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın adını ortaya atmış durumda.

2-TAKIMLA ilgili çalışmaları Oğuz Çetin başkanlığındaki heyet yürütüyor. Hatta çalışmalar seçim sürecinde başlamıştı.

3-CUMA gününe (yarın) kadar Fenerbahçe yönetiminin teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

Bu isim yüzde 90 Kocaman, yüzde 10'luk pay ise sürpriz.

Teknik direktör Volkan Demirel'in ismi bile kulislerde geçiyor. Yabancı bir aday yok.

4-AYKUT Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli takımın pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

5-16 Temmuz'da da Avusturya kampına gidilecek ve burada 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon Szczecin ve 14 Temmuz'da LASK ile hazırlık maçı oynanacak.