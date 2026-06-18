Krallar ölmez!

Son Dünya şampiyonu Arjantin, Cezayir'i 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başlarken sahada Lionel Messi resitali vardı. Yaptığı hat-trickle gözlerin pasını silen ve bir hafta sonra 39 yaşına basacak süper star, yaşın hiçbir önemi olmadığını bir kez daha gösterdi. Bir nesli kendine aşık edip, futbol dünyasına adını altın harflerle yazdıran Messi, yine rekor kırdı. Turnuvaya 13 golle başlayan Tangocu, toplamda 16 tabela katkısıyla Miroslav Klose'yle (Almanya) birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. Fileleri 1 kez daha bulması halinde zirveye oturacak. Messi, organizasyonda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu olurken Arjantin formasıyla 6 farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) forma giyen ilk oyuncu konumuna ulaştı. Ayrıca dev turnuvada 35 yaşından sonra 10 gol kaydetti. Öncesinde ise rakipleri 6 kez avlamıştı. 35'inden sonra geçtiği futbolcular: C.Ronaldo, Maradona, T.Henry, Neymar, Harry Kane.

BALDIRINA BASTI HAKEM ES GEÇTİ

Messi'nin yaptığı hat-trick kadar, verilmesi gerektiği savunulan kırmızı kartı da çok konuşuldu. 32. dakikada skor 1-0'ken Tangocu, Cezayirli Aissa Mandi ile ikili mücadeleye girdi. Messi, rakibinin baldırına bastı. Kart görmeyen oyuncu için sosyal medyada binlerce futbolsever, hakeme tepki gösterdi. Kupada şu ana kadar en büyük hata olduğu belirtildi.



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Bülent Timurlenk

Tahminleri paramparça eder

8 sene önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda son 16 turunda Fransa, Aarjantin'i 4-3 yenerken Messi'nin golü yoktu. Onun son düdükteki üzgün hali için İngiliz yayıncının spikeri '2022 Katar'da 35 yaşında olacak. Bu üzülen Messi'nin son Dünya Kupası oldu" dediğinde çok da haksız değildi. Bu Messi, 4 yıl sonra Fransızlar'dan rövanşı alıp kupayı kazandığında 'evet' 35 yaşındaydı. 16 Haziran 2006'da Arjantin ile Dünya Kupası'nda ilk golünü atan oyuncu, 20 yıl sonra yine 16 Haziran'da fileleri 3 kez havalandırdı. Arjantin'de 9 oyuncunun sahada onun yükünü hafifletmek için ekstradan koştuğu, mücadele ettiği ortada. Modern zamanlarda bu kupayı arka arkaya 2 kez kazanabilen yok. Bir taraftan da Avrupa ülkelerinden, kıtası dışında düzenlenen turnuvalarda bugüne kadar kazanabilen tek ülke 2014'te Almanya... Birçoğumuz yarı final için 4 aday arasında Arjantin'i saymıyor olabiliriz. Ama buna itiraz edebilecek yetenekte tüm tahminleri paramparça edecek bir futbolcu varsa bu, Lionel Messi'den başkası değil.