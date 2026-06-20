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Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:05

Trabzonspor'da Dünya Kupası'ndan iki isme onay çıktı!

Transfer operasyonuna tam gaz devam eden Trabzonspor'da yeni bir gelişme ortaya çıktı. Dünya Kupası'nı yakından takip eden bordo-mavililerin iki oyuncuya onay verdiği öğrenildi.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Dünya Kupası’ndan iki isme onay çıktı!
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Trabzonspor, transferde hata payını en aza indirmek ve kulübe ekonomik anlamda da kazanç sağlayacak potansiyelli isimleri kadrosuna katmak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.

Bordo-mavili kulübün scout ekibi, Dünya Kupası gruplarındaki maçları adeta abluka altına aldı. Özellikle genç, gelişime açık ve maliyeti dengeli oyuncular üzerinde duran izleme komitesi, hazırladığı geniş raporu teknik heyete sunmaya başladı.

TEKKE: ŞARTLARI ARAŞTIRIN

Takımın başına geçmesiyle birlikte dinamik ve mücadeleci bir sistem inşa etmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke, turnuvayı çok yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adamın, özellikle performansıyla fark yaratan iki oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden bu isimlerin şartlarının araştırılmasını istediği belirtildi. Bordo-mavililer, bu hamleyle hem takım kalitesini artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #DÜNYA KUPASI

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Trabzonspor'da Dünya Kupası'ndan iki isme onay çıktı!
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