Beni bekleyin!

Beşiktaş'ta transfer harekâtı Dusan Vlahovic üzerine yoğunlaştı. Juventus ile sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek Sırp yıldız ilk sırada yer alıyor. Kontratını yenilemeyen 26 yaşındaki santrfor, Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo İtaliano, eski öğrencisiyle görüşerek projesini anlattı. Birlikte çalışmak istediğini ifade ederek ikna etmeye çalıştı. Görüşmede Kartal'ın tüm şartları karşılamaya hazır olduğunu iletildiği öğrenildi. Projeyi beğenen Vlahovic'in, en iyi seçimi yapabilmek için tüm teklifleri değerlendireceği belirtildi.
Beşiktaş yönetimi de oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Vlahovic ile İtaliano, daha önce Fiorentina'da birlikte çalışmıştı.