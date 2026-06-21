Zaniolo piyangosu

İTALYA Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan alsa da yollar bu yaz ayrılabilir. İtalyan futbolcuya Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu ve transferin gerçekleşmesi halinde Aslan'ın da bonservis ücretinden yüzde 50 pay alacağı belirtildi. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde; 26 yaşındaki forvet ile Udinese arasındaki maaş probleminin çözülemediği ve deneyimli oyuncunun ayrılığının güçlendiği belirtildi. Buna göreGeçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maçta süre alan İtalyan oyuncu, 6 gol ve 7 asist kaydetti.

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