Başkan Hacıosmanoğlu noktayı koydu: Hocamıza sahip çıkacağız

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nda 2 maçta puan alamayan, hatta gol atamayan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ile futbolcularına destek verdi. Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Bu kadar özveriyle takımına sahip çıkan 85 milyon insanı başarı yakalayarak sevindirmek isterdik. Ama her şerde hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır; Cenab-ı Allah nasip etmedi. Futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan onlar, UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin ardından Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız" ifadelerini kullandı. Alınan sonuçlar nedeniyle kalbinin sızladığını vurgulayan Başkan, "Malzemecisinden futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

DAHA İLK MAÇTA TAKIMA NİFAK SOKTULAR

A Milli Futbol Takımı hakkında yapılan yorumlara değinen Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu: "Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Ama ahlâk dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya gidecek kadar ahlâksızlaşan bu insanların hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle görevlendirilen Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var. Toplumun ahlâk çöküntüsünü önlemek ve futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ahlâk sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı sayın bakanımız hemen başlatır. Daha ilk maçta takıma nifak soktular. Çocuklara başka bir çocuk sıfatı yüklemeye kalktılar. Ama bu çocuklar hepsini utandıracak."

OKUDUĞUMU DA KONUŞULANI DA ANLIYORUM!

Kendisine yapılan eleştiriler hakkında da açıklamada bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı okuyamıyor diyorlar. Ben yazılanı da okuyabiliyorum, konuşulanı da iyi anlıyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebinde saat saat aktarırım size. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Sırtındaki bagajın ağırlığının altında ezilenler, kalbindekini diliyle söyleyemeyenler, eliyle cevap verirler. Kalbimizden geleni dilimizden söylemeye devam edeceğiz" dedi.

ANALİZ / MURAT ÖZBOSTAN

AÇIKLAMALARIN ŞİFRELERİ!

Milli takımın yaşadığı hayal kırıklığının ardından eleştiriler doğal olarak arttı. İki maçın yarattığı kırgınlık, henüz geçmiş değil... Taraftar da üzgün, futbol kamuoyu da... Ancak bu süreçte en dikkat çeken açıklama TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan geldi. Hacıosmanoğlu, Montella'nın arkasında durduğunu net bir şekilde ortaya koydu. "Yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla değiştirmeyiz" sözü aslında federasyonun konuya nasıl baktığını açıkça gösteriyor. Bu açıklamadan çıkan sonuç şu: En azından bugün için Montella ile devam etme kararı alınmış durumda. Açıkçası bu yaklaşımı doğru buluyorum. Çünkü Türk futbolunun en büyük problemlerinden biri, yaşanan her başarısızlığın ardından ilk olarak teknik direktörü değiştirmeyi düşünmesidir. Oysa bundan çok kısa süre önce aynı Montella övülüyor, aldığı sonuçlar alkışlanıyordu. İki kötü sonucun ardından tüm faturayı hocaya kesmek kolaycılık olur. Hedefindeki diğer isimlerden biri de Fatih Terim'di. Ona dair sert ifadeler kullandı ancak isim vermedi. Şu cümleler dikkat çekiciydi: "Kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmalarının arasına cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagajı olup o bagajı taşıyanlar, onun altında ezilenler varsa; kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip diliyle söyleyemeyenler ancak eliyle cevap verirler." Bu Dünya Kupası sürecine aslında Fatih Terim ile Hacıosmanoğlu arasındaki tartışma da damga vurdu.