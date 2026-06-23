‘Dünya Kupası’ndan sonra imam olmak istiyorum...’

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Fas Milli Takımı'nın yıldızı Nasir Mazraoui'nin yakın bir dönemde futbolu bırakabileceği mesajı herkesi şaşırttı. C Grubu'nda Brezilya ile berabere kalıp İskoçya'yı yenen Kuzey Afrika ülkesinin kilit isimlerinden olan 28 yaşındaki Mazraoui,dedi. Hollanda'da doğan ancak Fas Milli Takımı'nı seçen tecrübeli sağ bek, 2022'de Ajax'tan Bayern Münih'e transfer olurken 2024 yaz döneminde ise 15 milyon Euro'ya Manchester United'a geçmişti.