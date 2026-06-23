‘Dünya Kupası’ndan sonra imam olmak istiyorum...’

Fas Milli Takımı'nın yıldızı Nasir Mazraoui'nin yakın bir dönemde futbolu bırakabileceği mesajı herkesi şaşırttı. C Grubu'nda Brezilya ile berabere kalıp İskoçya'yı yenen Kuzey Afrika ülkesinin kilit isimlerinden olan 28 yaşındaki Mazraoui, "Dünya Kupası'ndan sonra emekli olmaya karar verebilirim. Hayat kısa. Kuran'ı ezberlemek ve bir camide imam olmak istiyorum"
dedi. Hollanda'da doğan ancak Fas Milli Takımı'nı seçen tecrübeli sağ bek, 2022'de Ajax'tan Bayern Münih'e transfer olurken 2024 yaz döneminde ise 15 milyon Euro'ya Manchester United'a geçmişti. Kulübü ile 2028'e kadar kontratı olan oyuncunun Dünya Kupası sonrası vereceği karar merakla bekleniyor.