Ederson zirvesi kupayı bekliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı file bekçisiyle 2026 Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak toplantıda tecrübeli eldivenin takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Şu anda Brezilya Milli Takımı ile dev turnuvada mücadele eden 32 yaşındaki kalecinin geçtiğimiz aya kadar Türkiye'den ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu. Ancak başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımda kalma ihtimali oluşan Ederson'un, henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor. Yeni yönetim ise ayrılık kararı alması halinde tecrübeli eldiveni 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bırakmaya hazır.

AL-HİLAL ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ederson'a Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisinin sürdüğü belirtiliyor. Alınacak karara göre yol haritası belirlenecek.

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Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Ederson, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yaptığı 36 maçta 35 kez ağlarını düşürdü. 13 karşılaşmada ise gol yemedi.

KUYT YENİDEN FENERBAHÇE'DE

F.Bahçe'nin yardımcı antrenörlük için anlaşma sağladığı eski oyuncusu Dirk Kuyt, Hollandalı çalıştırıcı, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 45 yaşındaki hoca için sarı-lacivertlilerin, hocalığını yaptığı Dordrecht kulübüne 2 milyon Euro tazminat ödeyeceği belirtildi. Kuyt'ın ilk sözleri, ''Geri dönmek çok güzel'' oldu.

KANARYA TESTTEN GEÇTİ

F.Bahçe'de yeni sezon öncesi rutin kontroller başladı. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibiyle bazı futbolcular, detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.