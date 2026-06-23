En çok limit Galatasaray’da

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. En çok limit yine Galatasaray'da (9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL)… Kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabileceği duyuruldu. İşte liste:

1. GALATASARAY - 9.006.596.835 TL

2. FENERBAHÇE - 6.330.032.702 TL

3. TRABZONSPOR - 2.530.783.285 TL

4. BEŞİKTAŞ - 4.123.397.974 TL

5. BAŞAKŞEHİR - 1.099.918.616 TL

6. GÖZTEPE - 678.239.611 TL

7. SAMSUNSPOR - 1.124.529.320 TL

8. RİZESPOR - 1.817.301.750 TL

9. KONYASPOR - 1.101.846.407 TL

10. KOCAELİSPOR - 953.682.308 TL

11. ALANYASPOR - 571.608.883 TL

12. GAZİANTEP FK - 817.925.936 TL

13. KASIMPAŞA - 647.958.968 TL

14. GENÇLERBİRLİĞİ - 805.716.149 TL

15. EYÜPSPOR- 801.174.603 TL

16. ERZURUMSPOR - 893.261.956 TL

17. AMEDSPOR - 893.261.956 TL

18. ÇORUM FK - 893.261.956 TL