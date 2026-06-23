Fırtına’nın gözü Vargas’ta

Transfer sezonuna hızlı giren ve Dünya Kupası'nda potansiyelli isimleri takibe alan Trabzonspor, La Liga'da Sevilla forması giyen Ruben Vargas'ı listeye dahil etti. İsviçre Milli Takımı ile Kuzey Amerika'daki turnuvada etkileyici bir performans sergileyen 27 yaşındaki sol kanat, Bosna Hersek'i 4-1 yendikleri karşılaşmada 71. dakikada oyuna dahil olarak 1 gol ve 1 asist kaydetmişti. İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde; acilen maaş bütçesinde tasarruf sağlamak isteyen Sevilla'nın, vitrine çıkardığı tecrübeli oyuncu için 12 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi. Vargas'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında forma giymek istediği ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un bu açıdan oyuncuyu ikna etmeye yakın olduğu belirtildi.

OULAİ 50 MİLYON

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ İnao Oulai, 2026 Dünya Kupası'nda değerine değer katmaya devam ediyor. Fildişi Sahili'nin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta performansıyla izleyenleri büyüleyen 20 yaşındaki oyuncuya futbol otoritelerinden, "Fildişi Sahili'nin İniesta'sı" yakıştırması yapıldı. Bordo-mavililerin son yıllardaki en önemli yatırımlarından biri olarak görülen genç oyuncuya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi giderek artıyor. Alman ekibi Leipzig'in yanı sıra PSG, Barcelona ve Chelsea'nin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor. Trabzonspor'un ise yıldız futbolcu konusunda aceleci davranmayı düşünmediği, olası bir transfer için beklentisini en az 50 milyon Euro seviyesine çıkardığı öğrenildi.