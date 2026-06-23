Kartal’dan Juve operasyonu!

Juventus ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Dusan Vlahovic için Beşiktaş, kesenin ağzını açarken Sırp santrfor cephesinde belirsizlik sürüyor. Kontratının son sezonunda yıllık 12 milyon Euro kazanan ve sezon biterken kulübünün 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklifine 'Hayır' diyen 26 yaşındaki oyuncu, 8 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus istemişti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Vincenzo İtaliano'nun Beşiktaş teknik direktörlüğü koltuğuna oturmasının ardından eski oyuncusuyla kontak kurduğu, siyah-beyazlı yönetimin de Juventus'tan istediği bonus dahil rakamı net olarak ödeyebileceğini oyuncunun menajeri olan babasına ilettiği belirtildi.

KUPAYI BEKLİYOR

5 milyon Euro da imza parası teklif edilen tecrübeli yıldız, Beşiktaş'a net bir cevap vermedi. Vlahovic'in Bayern Münih, Barcelona ve İngiliz kulüplerinden Dünya Kupası'nın ardından gelebilecek tekliflere göre hareket etmeyi planladığı ve temmuz başında bir takıma imza atmaya çok hevesli olmadığı kaydedildi. Ayrıca Galatasaray'ın da gündeminde tuttuğu başarılı oyuncu için İcardi'nin durumunun netleşmesinin beklendiği ifade edildi.

HİÇ ACELESİ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Dusan Vlahovic'i bizzat arayarak transfere ikna etmeye çalıştı. Sırp santrfor ise gelecek diğer teklifler sebebiyle aceleci davranmıyor.

ORTA SAHA VE KALECİ YOKLAMASI!

La Gazzetta dello Sport'taki haberde; Beşiktaş'ın, Juventus'tan sadece Vlahovic'i değil yakın geçmişte İtaliano ile çalışan Brezilyalı orta saha Arthur Melo ve İtalyan kaleci Michele Di Gregorio'yu da istediği okuyuculara duyuruldu. Juve'nin, Melo'nun yılık ücretinden kurtulabilmek için bonservis ücreti talep etmeyeceği kaydedilirken Di Gregorio için istenen 15 milyon Euro'luk bonservis talebinin yüksek bulunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel'i kaleci transferinde öncelikli hedef olarak değerlendirdiği kaydedildi.

İTALİANO TEHLİKESİ!

La Gazzetta dello Sport'ta 'İtaliano tehlikesi' başlığıyla manşetten verilen haberde, Beşiktaş'ın Juventus'tan istediği oyuncuların son durumu geniş şekilde Arthur okuyuculara aktarıldı.