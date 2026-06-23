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Giriş Tarihi: 23.06.2026

Orta sahaya Gineli dinamo!

Sarı-kırmızılılar Celta Vigo’ya Moriba için 15 milyon Euro önerdi

Orta sahaya Gineli dinamo!
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Orta sahaya takviye çalışmaları sürerken Ilaix Moriba gündeme geldi. Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki Moriba, Gine'de doğarken çocuk yaşta İspanya'ya göç etti. Espanyol altyapısının ardından Barcelona altyapısında kariyerine devam eden ve 2021'de Leipzig'e 16 milyon Euro'ya transfer olan orta saha oyuncusu, Getafe ve Celta Vigo'da kiralık forma giyerken geçen sezon temmuz döneminde Celta, 6 milyon Euro bedelle bonservisini aldı. İspanyol basınındaki iddialara göre; futbolcu için Aslan, 15 milyon Euro teklif etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#CELTA VİGO

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Orta sahaya Gineli dinamo!
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