Singo’da kader günü

Dünya Kupası'na çok iyi başlayan ve Ekvador karşısında Fildişi'nin golünde asist yapan Singo, Almanya mücadelesinde bir pozisyon sırasında sakatlanınca gözyaşlarına boğuldu. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyerken de iki kez sakatlık sonrası 28 gün ve 66 gün takımdan ayrı kalan Singo'nun durumunu G.Saray sağlık heyeti de yakından takip ediyor. Sol uyluk bölgesini tutarak oyundan çıkan oyuncu, şu anda gözlem altında... Bugün bir dizi sağlık kontrolünden geçecek olan tecrübeli ismin tedavi süreci de buna göre belirlenecek. Singo'nun en iyi ihtimalle gruptaki Curaçao maçını kaçıracağı kaydedilirken, bir iddia da 3 ay sahalardan uzak kalacağı yönünde.

Almanya maçında Singo

Pozisyon: Sağ bek

Uzaklaştırma: 4

Geri kazanma: 4

İkili mücadele: 5/7

Uzun top: 2/4

Çalım: 4/4

Topla ilerleme: 9

RCS topla buluşma: 2