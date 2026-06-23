Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Singo’da kader günü
Giriş Tarihi: 23.06.2026

Singo’da kader günü

Fildişili oyuncunun durumu bugünkü kontroller sonrası netleşecek. Almanya maçında sakatlanan 25 yaşındaki sağ bek en iyi ihtimalle gruptaki son karşılaşmayı kaçıracak. Kâbus senaryosu ise: 3 ay yok!

Singo’da kader günü
  • ABONE OL

Dünya Kupası'na çok iyi başlayan ve Ekvador karşısında Fildişi'nin golünde asist yapan Singo, Almanya mücadelesinde bir pozisyon sırasında sakatlanınca gözyaşlarına boğuldu. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyerken de iki kez sakatlık sonrası 28 gün ve 66 gün takımdan ayrı kalan Singo'nun durumunu G.Saray sağlık heyeti de yakından takip ediyor. Sol uyluk bölgesini tutarak oyundan çıkan oyuncu, şu anda gözlem altında... Bugün bir dizi sağlık kontrolünden geçecek olan tecrübeli ismin tedavi süreci de buna göre belirlenecek. Singo'nun en iyi ihtimalle gruptaki Curaçao maçını kaçıracağı kaydedilirken, bir iddia da 3 ay sahalardan uzak kalacağı yönünde.

Almanya maçında Singo
Pozisyon: Sağ bek
Uzaklaştırma: 4
Geri kazanma: 4
İkili mücadele: 5/7
Uzun top: 2/4
Çalım: 4/4
Topla ilerleme: 9
RCS topla buluşma: 2

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DÜNYA KUPASI #ALMANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Singo’da kader günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA