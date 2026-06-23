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Giriş Tarihi: 23.06.2026

Ülkeleri küçük yürekleri büyük

Ülkeleri küçük yürekleri büyük
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Dünya Kupası'nda sadece 155 bin nüfusa sahip Curaçao, önceki gün oynadığı maçta Ekvador ile berabere kalınca ilk puanını almayı başardı. Tarihinde ilk defa büyük turnuvaya çıkan Yeşil Burun Adaları da ilk maçında İspanya karşısında olağanüstü bir çaba gösterip yıldızlar topluluğuna boyun eğmedi. 500 bin kişilik bu mütevazi Afrika ülkesi, ikinci maçında ilk gollerini atıp Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. H Grubu'ndaki puanını 2'ye yükselten 56 yaşındaki Bubista'nın çalıştırdığı Yeşil Burun Adaları, gruptan çıkma ümitlerini sürdürdü. Yeşil Burun Adaları'nın gollerini Kevin ve Helio Varela kaydetti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DÜNYA KUPASI

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Ülkeleri küçük yürekleri büyük
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