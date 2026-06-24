Kara Kartal’dan Amrabat sürprizi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünülmeyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için sarı-lacivertli yönetimden bilgi aldı. Beşiktaş'ta bu transferi özellikle teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun istediği öğrenildi. Amrabat, İtalya Serie A'da kariyer sezonlarından birini İtaliano'nun teknik direktörlük yaptığı dönemde Fiorentina'da geçirmişti. Tecrübeli oyuncu, burada sergilediği performansın ardından M.United'a da kiralık transfer yapmıştı. Tarafların anlaşması durumunda 29 yaşındaki yıldızın da eski hocası ile çalışmaya sıcak bakabileceği kaydediliyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Kulüpler Birliği toplantısında konuyu F.Bahçeli mevkidası Aziz Yıldırım ile konuşacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN PROGRAMI NETLEŞTİ

Siyah-beyazlıların 2026-27 sezonu yurt dışı kamp programı belli oldu. Takım, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek. Beşiktaş sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek. Kartal yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Vincenzo İtaliano'nun ekibi, burada 6 hazırlık müsabakası oynayacak.

KARTAL'IN HAZIRLIK PROGRAMI

2 TEMMUZ PERŞEMBE

18.00 Beşiktaş–Gyirmot

5 TEMMUZ PAZAR

18.00 Beşiktaş–MTE 1904 KFT

10 TEMMUZ CUMA

18.00 Beşiktaş–Mattersburg

19.30 Beşiktaş–Widzew Lodz

14 TEMMUZ SALI

12.00 Beşiktaş–D.Malzenice

18.30 Beşiktaş–Spartak Trnava