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Giriş Tarihi: 24.06.2026

'Sarr'ılmayı kabul etti!

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuya yıllık toplam 7 milyon Euro maaş teklif etti. Malang Sarr yeşil ışık yaktı. Detaylar görüşülüyor, transfer olumlu ilerliyor.

’Sarr’ılmayı kabul etti!
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Fenerbahçe'de savunma hattı için çalışmalar hız kazandı. Yönetim, stoper transferinde listenin ilk sırasında yer alan Malang Sarr için temaslarını yoğunlaştırdı. Kanarya, Lens ile sözleşmesi sona eren Fransız savunmacıya, 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 5 milyon Euro maaş içeren bir teklif sundu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde oyuncunun yeşil ışık yaktığı, son detayların konuşulduğu öğrenildi. Sarr'ın savunma hattına fizik gücü ve tecrübesiyle önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor. Öte yandan F.Bahçe, Leicester City forması giyen ve sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Wout Faes'in de şartları hakkında bilgi aldı. 28 yaşındaki stoperin 6-7 milyon Euro civarında bir bonservisle alınabileceği belirtiliyor.

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'Sarr'ılmayı kabul etti!
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