’Sarr’ılmayı kabul etti!

Fenerbahçe'de savunma hattı için çalışmalar hız kazandı. Yönetim, stoper transferinde listenin ilk sırasında yer alan Malang Sarr için temaslarını yoğunlaştırdı.Futbol direktörü Oğuz Çetin'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde oyuncunun yeşil ışık yaktığı, son detayların konuşulduğu öğrenildi. Sarr'ın savunma hattına fizik gücü ve tecrübesiyle önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.28 yaşındaki stoperin 6-7 milyon Euro civarında bir bonservisle alınabileceği belirtiliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!