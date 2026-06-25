Can Uzun imzayı atacak

G.Saray, uzun süredir renklerine bağlamak için uğraştığı Can Uzun transferinde sona adım adım yaklaşıyor… Almanya'da doğup büyüyen 20 yaşındaki 10 numara için kapıyı 60 milyon Euro'dan açan Eintracht Frankfurt, ısrarla pazarlıkları Dünya Kupası sonrasına ertelemeye çalışıyordu. Ancak A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçerek görüşmeleri başlattı. İlk aşamada 35+5 milyon Euro'luk teklif ile masaya oturan Aslan, Alman ekibinin inadını kırdı ve indirime ikna etti. Gelen haberlere göre; taraflar arasında anlaşma 40 milyon Euro seviyelerinde sağlanmak üzere. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, genç futbolcuyu çok beğendiği ve transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

GELMEYE HAZIR

Bundesliga'da oynadığı cesur futbol ve attığı gollerle Avrupa futbolunda dikkat çeken isimlerden biri olmayı başaran Can, geçen sezon 28 maça çıkıp 1513 dakika sahada kaldı ve 10 gol-6 asiste imza attı. Milli futbolcunun da Galatasaray forması giymeyi istediği ve kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde hemen Türkiye'ye gelerek imza atacağı kaydedildi.



Türkiye'den Almanya'ya göç eden Rizeli bir ailenin torunu olan Can Uzun, 11 Kasım 2005'te Bavyera Eyaleti'ndeki Regensburg kentinde doğdu. Alman yetkililerin de peşinde olduğu genç oyuncu, 2024'te milli takım tercihini Türkiye'den yana kulanmış ve "Ben Türküm... Kalbimin sesini dinledim" demişti. 2024 yazında Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a 11 milyon Euro bonservisle giden Can, takımında 59 maçta 15 gol atıp 9 asist kaydetti.