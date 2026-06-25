Fenerbahçe sahaya indi

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak F.Bahçe, hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başladı. Kafile, Düzce Fenerbahçeliler Derneği tarafından Kaynaşlı gişelerinde tezahüratlarla karşılandı. Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin cumartesi günü takımı ziyaret edeceği açıklandı. 2 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek F.Bahçe, 5-14 Temmuz arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde ikinci kampını gerçekleştirecek.