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Giriş Tarihi: 25.06.2026

Fenerbahçe sahaya indi

Fenerbahçe sahaya indi
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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak F.Bahçe, hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başladı. Kafile, Düzce Fenerbahçeliler Derneği tarafından Kaynaşlı gişelerinde tezahüratlarla karşılandı. Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin cumartesi günü takımı ziyaret edeceği açıklandı. 2 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek F.Bahçe, 5-14 Temmuz arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde ikinci kampını gerçekleştirecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Fenerbahçe sahaya indi
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