Fenerbahçe sahaya indi

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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak F.Bahçe, hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başladı. Kafile, Düzce Fenerbahçeliler Derneği tarafından Kaynaşlı gişelerinde tezahüratlarla karşılandı.Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin cumartesi günü takımı ziyaret edeceği açıklandı.