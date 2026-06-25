Kanarya’da 3 imza birden

F.Bahçe, gelecek vadeden üç ismi resmen kadrosuna kattı. Bu kapsamda 18 yaşındaki Senegalli sol kanat Amara Diouf ile 5 yıllık anlaşma imzaladı. Fenerbahçe
'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz genç oyuncumuzu kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır" denildi. Sarılacivertliler, Çağrı Balta (18) ve Adem Yeşilyurt'la (19) da mukavele yaptı.