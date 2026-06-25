Kocaman’dan Oğuz Çetin’e ağır salvo!

F.Bahçe'deki olağanüstü kongre döneminde adı sık sık teknik direktörlük için geçen Aykut Kocaman, süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "1 Mayıs 2026 günü Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte, Sayın Oğuz Çetin'le sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. 16 Haziran Salı gecesi 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün, yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığı ile yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum."

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