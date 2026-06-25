Kuyt’tan mesaj var: Yeni tarih yazacağız

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcularından Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Ülkesi Hollanda'da Dordrecht kulübünün teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki isim, İsmail Kartal'ın 1. yardımcı antrenörü olarak dün resmi imzayı attı. Yöneticiler Barış Göktürk ve Mahmut Uslu ile selamlaşan Kuyt, "Sen en son buradayken şampiyon olmuştuk" sözlerine, "Evet, tekrar şampiyon olacağız" yanıtını verdi. İsmail Kartal'a da "Güzel hatıralar… Ama artık yeni bir tarih yazacağız" sözleriyle sarıldı. Dün de Topuk Yaylası'nda yeni göreviyle ilk antrenmanda yer aldı.