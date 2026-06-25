Özür dileriz

A Milli Futbol Takımı
, ABD maçı için geldiği Los Angeles'ta taraftarların büyük ilgisiyle karşılandı. Taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
, dünyanın dört bir yanından kendilerini desteklemeye gelen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattıkları için üzgün olduklarını söyledi. Hacıosmanoğlu, "Bu değerli insanlardan basının önünde özür diliyoruz. Bu günleri unutturacak, kötü sonuçları telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Bu sefer Allah nasip etmedi. Ama önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak. İnşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz. Biz hocamıza ve milli takım oyuncularımıza güveniyoruz.
Onlar da yaşananlardan dolayı üzgünler. Bu durumu düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklar" diye konuştu.