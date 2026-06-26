Fransız futbolunda acı kayıp

LIGUE 1 ekibi Guingamp'ta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Kenzo Kies, Rhone Nehri'nde trajik bir boğulma kazası sonrası yaşamını yitirdi.
Kies'in, Fransa'da serinlemek için Lyon yakınlarında üç arkadaşıyla birlikte nehre girdiği belirtildi. Üç kişi kurtarılırken, genç futbolcu hayatını kaybetti. Guingamp kulübü, genç oyuncunun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Fransız kulübü, Kies'in ailesine ve yakınlarına destek olacaklarını duyurdu.
Lyon ve Saint-Etienne altyapılarında da forma giyen Kenzo Kies, geçen yaz Guingamp'a katılmış ve kulübün rezerv takımında görev yapmıştı.