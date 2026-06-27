Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankara Keçiörengücü'nde yeni sezon mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 20:35

Ankara Keçiörengücü'nde yeni sezon mesaisi başladı!

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başladı.

İHA
Ankara Keçiörengücü’nde yeni sezon mesaisi başladı!
  • ABONE OL

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu öncesi yeni sezon hazırlıklarına Macunköy Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdiği ilk antrenmanla çalışmalarına başladı.

Antrenmana Teknik Direktör Korkmaz'ın beraberinde, teknik heyette bulunan, Yardımcı Antrenör Ömer Ateş, Kaleci Antrenörü Vedat Kapurtu, Maç ve Performans Analiz Antrenörü Kazım Bal, Maç ve Performans Analiz Antrenörü Çağdaş Okuldaş, Atletik Performans Antrenörü Ramis Gazelci ve Atletik Performans Antrenörü Furkan Öztürk eşlik etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OSMAN ZEKİ KORKMAZ #ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Keçiörengücü'nde yeni sezon mesaisi başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA