Artık 24 yıl sürmeyecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD galibiyeti sonrası öğrencilerinin sergilediği performansa övgü yağdırdı. Türkiye'ye başları dik döneceklerini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bütün futbolcular Milli Takım'ın bir parçası. Hepsi ilk 11 oynayacak seviyede. Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Gol yiyip ayağa kalkabilmek takım ruhunu ortaya koymanın bir göstergesiydi. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Bu kadar güçlü bir takım olamasalardı bunu beceremezlerdi. Türk halkı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum" diye konuştu.

BİN ZAFERE BEDEL

"Bu galibiyet bin tane zafere bedel" diyen Montella şöyle devam etti: "İki maç direkten top dışarı çıktı, futbol bu. Bazen adaletli olmaz ama kabullenmek zorundayız. Sonuçların dışında takımın sahada verdiği çabayı görebilirsiniz. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. Birinde berabere kalmak işleri kolaylaştırabilirdi. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe, dersler çıkaracağız. Hayal kırıklığı içindeyiz ama gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz."

OZAN PARLADI

İLK 2 maçta forma giymeyen, ABD karşılaşmasına ise ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, performansıyla göz doldurdu. 90 dakika sahada kalan milli stoper, 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 4 top çalmada 2 başarı sağlarken rakibin 4 tehlikeli atağını engelledi. Yüzde 78 pas isabeti tuttururken 1 tane de kilit pas yaptı.

8 KURTARIŞLA VEDA ETTİ

Milli Takım eldiveni Uğurcan Çakır, ABD galibiyetinde kurtarışlarıyla takımı ayakta tutan isim oldu. Skor 2-2'yken rakibe duvar olan 30 yaşındaki kaleci, rakibin 7 şutunun 5'ine izin vermedi. Turnuvayı toplamda 8 kurtarışla tamamladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Uğurcan, "Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her bir ferdinden içtenlikle özür diliyorum. Turnuvaya galibiyetle veda edebilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ve başardık" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ MUTLU ETTİK'

88 dakika sahada kalan ve attığı gol FIFA tarafından Barış Alper'e yazılan Orkun Kökçü, onurları için oynadıklarını söyledi. Milli orta saha, "Bu maçta galibiyet almak bizim için çok önemliydi. Çünkü şerefimiz vardı. Onu kurtardık. Herkesin öz eleştiri yapması lazım. Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi sevindirebildiysek ne mutlu. İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız" ifadelerini kullandı.

ŞUTLAR BOŞA GİTMEDİ

Dünya Kupası'nda çıktığı ilk 2 maçta çektiği 62 şuttan 3.6 beklenen gol değeri üreten Türkiye (şut başına 0.06), ABD karşısında kaydettiği 9 şuttan 3.2 xG çıkardı (şut başına 0.36 xG). ABD'yi 3-2 yenen A Milli Takım, Dünya Kupası'nda mağlup duruma düştüğü bir maçı ilk kez kazandı.

ABD'nin hocası HAYRAN KALDI

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı. Arjantinli hoca, "Arda Güler fark yarattı. Ona özel hazırlandık ama bazı oyuncuları, bu seviyede özgüven ve oyun zekasıyla oynadıklarında durdurmak neredeyse imkânsız oluyor. Kapatamadığımız boşlukları buldu, oyunun temposunu belirledi ve yaptığımız her hatayı cezalandırdı. Bazen tek yapmanız gereken olağanüstü kaliteyi kabul etmektir" diye konuştu.