Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı!

Takımın kamp ve hazırlık takvimine dair detayları da paylaşan tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarının önemine değinerek, "İlk kamp döneminde iki hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. İkinci kamp döneminde de bir ya da iki hazırlık maçı daha yapacağız. Belki dönüşte Bursa'da da bir müsabaka oynayabiliriz. Lig başlamadan önceki hafta dahil toplamda en az 4 ya da 5 hazırlık maçı oynamayı hedefliyoruz. Yeni yabancı oyuncularımızın Bolu kampında takıma tam anlamıyla adapte olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Tesislerdeki altyapı ve zemin çalışmalarına da değinen Er, kulübün geleceğe yatırım yaptığını vurguladı. İlk bir haftayı Özlüce'de geçireceklerini belirten yeşil-beyazlı teknik adam, "Kamp dönüşünde arka sahaların yetişmesini bekliyoruz. İlerleyen haftalarda burada 3 tane çok iyi antrenman sahamız olacak. Stadımız da şu anda oldukça iyi durumda. Bursaspor, hak ettiği yerlere dönmek için her anlamda gerekeni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör