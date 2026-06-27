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Giriş Tarihi: 27.06.2026

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Cevap ver İcardi
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Sözleşmesi biten Mauro İcardi'ye 5 milyon Euro'luk kontrat öneren G.Saray yönetimi, Arjantinli oyuncuya mesaj gönderdi. Yıldız oyuncunun teklife hızlı şekilde yanıt vermesini isteyen başkan Özbek, sonrasında karara göre forvet hattı için adım atacak. İcardi teklifi kabul etmezse yönetim, buradaki maaş bütçesini bir başka yıldız için kullanacak. Bunun için de yönetim elini çabuk tutmak istiyor. G.Saray forması ile 134 maçta sahaya çıkan ve 77 gol atarak kulübün efsaneleri arasına giren 33 yaşındaki oyuncu, Arjantin'de tatiline devam ediyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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