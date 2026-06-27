Cevap ver İcardi

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Sözleşmesi biten Mauro İcardi'ye 5 milyon Euro'luk kontrat öneren G.Saray yönetimi, Arjantinli oyuncuya mesaj gönderdi. Yıldız oyuncunun teklife hızlı şekilde yanıt vermesini isteyen başkan Özbek, sonrasında karara göre forvet hattı için adım atacak. İcardi teklifi kabul etmezse yönetim, buradaki maaş bütçesini bir başka yıldız için kullanacak. Bunun için de yönetim elini çabuk tutmak istiyor.