Fenerbahçe’de Milan Skriniar için ayrılık iddiası! Sürpriz talip

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Milan Skriniar'ın geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Slovak stopere, Portekiz'den talip çıktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken Milan Skriniar, riske edilmemek için bireysel olarak çalışmıştı.
Record'un haberine göre; Benfica'nın eski başkan adayı Joao Diogo Manteigas'ın genel kurulda başkan Rui Costa'ya anlaşmaya vardığı stoperi sorduğu belirtildi.
Jose Maria Gimenez'i yalanlayan Rui Costa'nın Milan Skriniar'ı ise yalanlamadığı kaydedildi.
31 yaşındaki Milan Skriniar, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 40 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist üretti.
Milan Skriniar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
Slovak savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Zilina'da futbola başlayan Milan Skriniar daha sonra ViOn, Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain formaları giydi.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisi için geride kalan sezon başında 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nda 87 maçta oynadı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.