FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın sabah oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son 32 turu ise yarın TSİ 22.00'de oynanacak Güney Afrika - Kanada maçı ile başlayacak.

12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.ler' kontenjanında yer alacak 8 takımın adını son 32 turuna yazdıracağı turnuvada kesinleşen eşleşmelerde program şöyle:



Yarın

22.00 Güney Afrika - Kanada



29 Haziran Pazartesi

20.00 Brezilya - Japonya

23.30 Almanya - Paraguay



30 Haziran Salı

04.00 Hollanda - Fas

20.00 Fildişi Sahili - Norveç



1 Temmuz Çarşamba

00.00 Fransa - İsveç



2 Temmuz Perşembe

03.00 ABD - Bosna Hersek



3 Temmuz Cuma

21.00 Avustralya - Mısır



4 Temmuz Cumartesi

01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör