Ouattara’da sona doğru

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Monaco'nun sol beki Kassoum Ouattara için yaptığı pazarlıklarda önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, Fransız kulübüne ilk etapta 5 mliyon Euro satın alma bedeliyle kiralama teklifinde bulundu. Ancak Monaco 9 milyon Euro talep etti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi rakamı 6 milyon Euro'ya çıkardı. Karşı taraf 8 milyon Euro'ya inincefark kaldı. Ouattara ise çoktan siyah-beyazlılarademiş durumda. 21 yaşındaki oyuncu, kulüplerin orta yolu bularak anlaşmasını bekliyor.

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