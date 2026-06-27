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Giriş Tarihi: 27.06.2026

Ouattara’da sona doğru

Ouattara’da sona doğru
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Monaco'nun sol beki Kassoum Ouattara için yaptığı pazarlıklarda önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, Fransız kulübüne ilk etapta 5 mliyon Euro satın alma bedeliyle kiralama teklifinde bulundu. Ancak Monaco 9 milyon Euro talep etti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi rakamı 6 milyon Euro'ya çıkardı. Karşı taraf 8 milyon Euro'ya inince 2 milyon Euro fark kaldı. Ouattara ise çoktan siyah-beyazlılara "Evet" demiş durumda. 21 yaşındaki oyuncu, kulüplerin orta yolu bularak anlaşmasını bekliyor. Pazarlıkların birkaç gün içeresinde neticeye ulaşması ve Fransız futbolcunun, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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Ouattara’da sona doğru
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