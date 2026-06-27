Rizespor’da Frantzdy Pierrot ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da Haitili golcü Frantzdy Pierrot ile vedalaşıldı.

Rizespor, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki forvet ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Frantzdy Pierrot, Rizespor'da 11 maçta oynadı ancak gol katkısı veremedi.

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Teşekkürler Frantzdy Pierrot... Çaykur Rizespor arması altında mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör