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Giriş Tarihi: 27.06.2026

SABAH'la Dünya Kupası keyfi

SABAH’ın Dünya Kupası eki, Los Angeles’ta taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü

SABAH’la Dünya Kupası keyfi
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ABD'nin Los Angeles şehrindeki Gloria Molina Grand Park'ta kurulan Turkish Vibe Zone alanında, Türkiye-ABD maçı heyecanı dev ekranlardan izlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle kurulan 3 bin 50 metrekalik özel etkinlik alanında, Türkiye ile ABD arasında oynanan ve Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlanan maç, binlerce taraftarın katılımıyla bir festivale dönüştü.

ABD'nin farklı bölgelerinden gelen Türkler'in yanı sıra yerel halk ve diğer ülke taraftarları da oradaydı. Alanda sadece maç heyecanı yaşanmakla kalmadı, aynı zamanda ziyaretçilere Türkiye'nin eşsiz gastronomisinden: Türk Simiti, Türk Kahvesi ve Türk Baklavası da ikram edildi. Ayrıca, SABAH Gazetesi'nin hazırladığı İngilizce Dünya Kupası özel gazetesi, Türk ve Amerikalı taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

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