Sıkıyönetim!

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Topuk Yaylası'ndaki kampta dün akşam gerçekleşen antrenman taraftara açılırken, sarılacivertli futbolseverler akın etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbol direktörü Oğuz Çetin de sahaya indi. Çetin, teknik ekip ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Başkan Aziz Yıldırım ve başkan vekili Barış Göktürk de tesislere geldi. Yöneticiler, antrenmanın ardından hem teknik kadro hem de oyuncularla sohbet etti, isteklerini dile getirdi. Hedefin şampiyonluk olduğu ve bunun için taraftarın, sahada büyük mücadele görmeyi arzuladığı hatırlatıldı.

TOPLANTIDA GERGİNLİK!

Kulüpler Birliği'nin toplantısında uzlaşılan konular dışında bir de tartışma yaşandığı öğrenildi. Fenerbahçe adına başkan Aziz Yıldırım zirvede yer almazken, sarı-lacivertli kulübü başkan vekili Barış Göktürk ve genel sekreter Mahmut Uslu temsil etti. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Göktürk ve Uslu arasında tansiyonun yükseldiği aktarıldı. Karşılıklı atışmalar yaşanırken gerginliğin had safhaya çıktığı ve diğer başkanların araya girerek tarafları sakinleştirdiği bildirildi.