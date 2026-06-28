Gel de yanma!

Galatasaray
, geçtiğimiz sezon devre arasında Johan Manzambi için Freiburg
'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu, ödemeyi ise taksitler halinde yapmayı taahhüt etti. Alman ekibi ise peşin bonservis beklentisinden dolayı Aslan'a sıcak bakmadı.
Cimbom yine aynı dönemde, Pape Gueye'de yüksek bonservis maliyetine takıldı. Villarreal, bonuslarla birlikte 30 milyon Euro bütçe belirleyen sarıkırmızılılardan 35 milyon Euro talep etti.
Önümüzdeki sezon için de iki ismi zorlayan sarı-kırmızılılar, eskisinden daha yüksek bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Dünya Kupası
öncesi 35 milyon Euro değeri olan Manzambi, turnuvada İsviçre formasıyla 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyince 55 milyon Euro'yu gördü. Senegal'e 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulunan Gueye'nin 40 milyon Euro olan piyasa değeri 50 milyon Euro'ya ulaştı.