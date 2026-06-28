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Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:42

Giovani Lo Celso'dan Messi sözleri: "Bize güç veriyor"

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de ilk golü atan Giovani Lo Celso, Messi'nin performansının takıma güç verdiğini söyledi.

AA
Giovani Lo Celso’dan Messi sözleri: Bize güç veriyor
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Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu son maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup etti ve 9 puanla son 32 turuna yükseldi.

Arjantin'de ilk golü atan Giovani Lo Celso, Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GRUP MAÇLARINDA İYİ OYNADIK"

Çok çalışmanın karşılığını aldığını ve hayallerinin ötesinde olduğunu vurgulayan Lo Celso, "Teknik ekibime, takım arkadaşlarıma ve özellikle zor zamanlarımda yanımda olan aileme teşekkür ederim. Grup maçlarında iyi oynadık. Bugün yediğimiz gol sadece ufak bir talihsizlikti." açıklamasında bulundu.

MESSI SÖZLERİ

Grup aşamasının geride kaldığını, artık eleme turlarına odaklandıklarını belirten Lo Celso, son 32 turunda karşılaşacakları Yeşil Burun Adaları'nın zorlu bir takım olduğunu belirtti.

Takımda iyi bir rekabet olduğunu sözlerine ekleyen Lo Celso, Messi'nin performansı için de "Messi'nin performansı ve mutluluğu harika. Onun her gün sergilediği tutum bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARJANTİN #MESSİ

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Giovani Lo Celso'dan Messi sözleri: "Bize güç veriyor"
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