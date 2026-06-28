Hayat devam ediyor Uluslar Ligi’ne bakalım!

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Dünya Kupası'na veda eden Ay-Yıldızlı ekip ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İyi bir jenerasyon yakalandığını ve kötü geçen turnuvayı arkamızda bırakmamız gerektiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Şu bir gerçek ki bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Ligi organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim ama şampiyonalar durmuyor, hayat devam ediyor. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok organizasyonda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir.

HATALARDAN ARINACAĞIZ…

Bu takım ve çocuklarımız, hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek çocuklar değil! Kemik bir kadromuz var, kadroya girmek için zorlayanlar da olacaktır. Yeni hedeflere de bakmalıyız. Artık yaş diye bir şey de yok, 40 yaşında oyuncuların oynadığını görüyoruz.

Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'ı da Avustralya'yı da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi tekrardan artık hedeflenmek lazım. Buradan çıkacak olan dersler, hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.

3 GOLLE TAMAMLADIK!

D Grubu'nda çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atamayan A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndan elenmesinin kesinleşmesinin ardından oynadığı ABD maçını Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 kazandı.

A Millî Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi Fikstürü:

25 Eylül 2026 21.45: Türkiye-Fransa

28 Eylül 2026 21.45: Türkiye-İtalya

2 Ekim 2026 21.45: Belçika-Türkiye

5 Ekim 2026 21.45: İtalya-Türkiye

12 Kasım 2026 20.00: Türkiye-Belçika

15 Kasım 2026 22.45: Fransa-Türkiye