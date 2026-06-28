Hoca felsefesini bize aşıladı

Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan, Topuk Yaylası Tesisleri'nde FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktörleri İsmail Kartal ile bir serüvene başladıklarını ve hocasını çok motive gördüğünü aktaran 25 yaşındaki oyuncu, "Hemen ilk günden kendi felsefesini takıma anlatarak başladı. Oyuncularla da iletişimi çok iyi. Çok iyi bir sezon geçirebiliriz. Takım içerisinde güzel bir iletişimimiz var. Herkes motive. Enerjimiz yüksek. Birbirimizle burada en iyi şekilde vakit geçirmeye bakıyoruz. Hem burada hem de Avusturya'da çok iyi hazırlıklarımız olacak. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.

ONLARI MUTLU EDECEĞİZ

"Bizim adımıza antrenmanlar çok güzel geçiyor" diyen Levent Mercan şöyle devam etti: "Şu an çok iyiyiz. Bütün takım çok motive ve en iyi şekilde hazırlanıp gelmiş. Her genç oyuncu için sezon başı kampları çok önemli. Ben ve bizim takımdaki ağabeyler her zaman onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi desteklemeye devam etsin. Hem Kadıköy hem de deplasmanlarda bundan önceki sezonlarda olduğu gibi bizimle beraber olsunlar. Biz elimizden geldiği kadar taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız."